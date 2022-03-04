Ахеджакова объяснила молчание Машкова и Хабенского по ситуации на Украине

Ответственность за большие коллективы не позволяет художественным руководителям крупнейших российских театров Константину Хабенскому (МХТ им. Чехова), Владимиру Машкову (московский театр Олега Табакова), Евгению Миронову (театр Наций) выражать отношение к военной операции на Украине, заявила NEWS.ru народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Так актриса прокомментировала призыв спикера Госдумы Вячеслава Володина к деятелям культуры чётко определиться с позицией по вопросу о ситуации на Украине и его предложение уволиться критикам действий президента Владимира Путина из госучреждений.

Наши большие худруки, как Андрей Могучий из БДТ, Женя Миронов, Володя Машков, мой режиссёр Виктор Рыжаков (худрук «Современника». — NEWS.ru) не высказываются о спецоперации на Украине, потому что за ними огромные коллективы. Они несут ответственность за сотни людей. Молчит Костя Хабенский. Они не делают публичных заявлений, не присоединяются ни к каким письмам за или против спецоперации, — отметила Ахеджакова.

По словам актрисы, ряд её коллег не высказывают свою точку зрения, потому что «их могут записать в предатели Родины».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что деятелям культуры, выступающим против действий президента Владимира Путина на Украине и работающим в российских государственных культурных учреждениях, следовало бы покинуть свои посты. По словам политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом. Однако Лия Ахеджакова сообщила NEWS.ru, что не будет увольняться из московского театра «Современник», при этом оставаясь противницей военной спецоперации на Украине.

Вчера, 2 марта, 110 деятелей культуры отправили президенту Владимиру Путину письмо со словами поддержки его действий на Украине. Николай Бурляев, Дмитрий Певцов, Мария Шукшина, Захар Прилепин и другие подчеркнули, что «кровопролитие — это страшно, но промедление было бы подобно смерти, уничтожению нашей страны».