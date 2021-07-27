Медведев жёстко ответил журналисту на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев жёстко ответил на провокационный вопрос представителя СМИ из Чили на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом журналист Тумаини Карайол
Он спросил у Медведева, есть ли на российских спортсменов клеймо мошенников на этой Олимпиаде и как он относится к этому? Ответ теннисиста был однозначным.
Я впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно. Его нужно выгнать с Олимпиады, я больше не хочу его видеть, — сказал он.
В среду Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио, победив итальянца Фабио Фоньини.
Сборная России на Играх выступает под флагом Олимпийского комитета России из-за допинговых нарушений в предыдущие годы.