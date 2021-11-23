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Жена теннисиста Медведева рассказала об их знакомстве

11:52, 24 ноября 2021
Жена теннисиста Медведева рассказала об их знакомстве Даниил Медведев и Дарья Медведева Фото: medwed33/instagram.com
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Дарья, жена росссийского теннисиста Даниила Медведева, рассказала о том, как впервые увидела его. Это случилось на детском теннисном турнире. Обоим тогда было примерно по 12 лет. Её слова приводит «Чемпионат».

Нам было лет по 12, мы оказались на турнире в Анталье. И вот сидим в кафе прямо над кортами, обедаем — моя мама, тренер, ещё какие-то девочки. Вдруг слышим вой. Звук кидания ракеток, слёзы. Моя мама спрашивает: «Что происходит?» А папа Вероники Кудерметовой начинает смеяться: «Медведев играет. Вы его не знаете?» Мы пошли смотреть, — сказала Дарья.

Она добавила, что уже тогда Медведев проводил длительные розыгрыши по 50 ударов, боролся до последнего за победу и в этом смысле ничуть не изменился.

Ранее в среду сообщалось, что у Медведева украли часы стоимостью $200 тысяч на Итоговом турнире ATP.

25-летний Медведев является действующим победителем Открытого чемпионата США, финалистом Australian Open. На его счету 13 побед на турнирах ATP, включая триумф на Итоговом турнире 2020 года.

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