Захарова о победе сборной России в Кубки Дэвиса: они просто нереальные

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила сборную России по теннису с победой в Кубке Дэвиса 2021 года. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» она назвала «нереальными» игроков отечественной команды после того, как те обыграли Хорватию в финале.

Они просто нереальные! Ура! «Молодцы», «Поздравляю», «Ура» хочется повторять бесконечно, — заявила Захарова.

Ранее вторая ракетка мира, действующий победитель Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев признался, что в сборной России царила невероятная атмосфера во время Кубка Дэвиса. Спортсмен назвал невероятным успехом победу в турнире и признался, что рад за партнёров по коллективу.

В своей истории сборная России по теннису трижды завоёвывала Кубок Дэвиса. Впервые они взяли трофей в 2002 году, обыграв в финале национальную команду Франции со счётом 3:2. Повторить успех им удалось четыре года спустя, когда в решающей встрече были повержены аргентинцы. Помимо прочего отечественные теннисисты ещё трижды доходили до заключительного раунда соревнований. В 1994 году они уступили Швеции, год спустя — США, а в 2007-м также не смогли справиться с американцами.