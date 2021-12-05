«Это невероятно»: Медведев поделился эмоциями от победы в Кубке Дэвиса

Вторая ракетка мира, действующий победитель Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев признался, что в сборной России царила невероятная атмосфера во время Кубка Дэвиса. Спортсмен назвал невероятным успехом победу в турнире и признался, что рад за партнёров по коллективу. Слова теннисиста приводит «Чемпионат».

Это невероятно. Я рад больше за команду, чем за себя. У нас была невероятная атмосфера в команде. И я рад быть частью именно этой команды. Счастлив, что принёс очко, которого нам недоставало. Это были невероятные две недели. Последние две недели сезона, что всегда сложно. Они получились одними из самых сложных в моей карьере. Горжусь своей игрой, — сказал Медведев по окончании матча.

Также российский теннисист отдал дань уважения своему сопернику по финалу Кубка Дэвиса — Марину Чиличу, над которым взял верх в двух партиях. По его словам, встреча получилась очень сложной, а решающим был тай-брейк в первом сете.

Ранее сообщалось, что Медведев взял верх над Чиличем во втором одиночном матче финала Кубка Дэвиса в Мадриде. Вторая ракетка мира одержал победу в двух партиях и принёс сборной России победу в турнире.

В предыдущий раз сборная России играла в финале Кубка Дэвиса в 2007 году. Тогда на выезде подопечные Тарпищева проиграли американцам — 1:4. Годом ранее Россия выиграла Кубок Дэвиса, оказавшись сильнее Аргентины в московском финале. Решающее очко тогда принёс Марат Сафин. Россияне также становились обладателями Кубка Дэвиса в 2002-м.