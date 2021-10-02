Вторая ракетка мира заразилась COVID-19

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко заразилась коронавирусом и не сыграет на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который начнётся 4 октября. Спортсменка написала в Instagram, что чувствует себя нормально.

К сожалению, я сдала положительный тест на коронавирус в Индиан-Уэллсе и не смогу соревноваться здесь. Я нахожусь на самоизоляции и буду оставаться тут до подтверждения полного выздоровления. Я чувствую себя нормально, но мне очень грустно, что я не сыграю на турнире в этом году, — написала теннисистка.

В 2020 году Соболенко сообщила в Instagram, что COVID-19 обошёл Белоруссию, так как боится местных жителей. Тогда она отметила, что не может потрогать коронавирус, поэтому сомневается в его существовании.

Соболенко выиграла 10 титулов под эгидой WTA. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2021-м.