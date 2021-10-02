16+

Рубрики

Медиа

Архив

Теннис

Вторая ракетка мира заразилась COVID-19

10:30, 03 октября 2021
Вторая ракетка мира заразилась COVID-19 Арина Соболенко Фото: arynasabalenka/facebook.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко заразилась коронавирусом и не сыграет на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который начнётся 4 октября. Спортсменка написала в Instagram, что чувствует себя нормально. 

К сожалению, я сдала положительный тест на коронавирус в Индиан-Уэллсе и не смогу соревноваться здесь. Я нахожусь на самоизоляции и буду оставаться тут до подтверждения полного выздоровления. Я чувствую себя нормально, но мне очень грустно, что я не сыграю на турнире в этом году, — написала теннисистка. 

В 2020 году Соболенко сообщила в Instagram, что COVID-19 обошёл Белоруссию, так как боится местных жителей. Тогда она отметила, что не может потрогать коронавирус, поэтому сомневается в его существовании. 

Соболенко выиграла 10 титулов под эгидой WTA. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2021-м. 

В июне 2020 года Reuters сообщило, что сербский теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом вместе с женой. Тогда он ушёл на самоизоляцию на 14 дней. 

 
Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео