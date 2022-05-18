В WTA захотели наказать Уимблдон за отстранение россиян

Всемирная теннисная ассоциация / Фото shutterstock.com

Глава Всемирной теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон провёл телефонную конференцию с игроками на предмет санкций к Уимблдону. По данным Daily Mail, функционер рассматривает возможность лишить турнир розыгрыша рейтинговых очков из-за отстранения теннисисток из России и Белоруссии.

По данным издания, решение может быть официально объявлено на этой неделе, если совет директоров WTA и совет игроков организации поддержат данную инициативу. В газете считают, что вероятность такого исхода очень высока. Ожидается, что после этого аналогичное решение примет Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

О том, что российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона, стало известно 20 апреля. Позже в Британии назвали причину такого решения — желание защитить репутацию покровительницы Всеанглийского клуба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма. Позже глава Уимблдона назвал другую причину отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.