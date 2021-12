Ушёл из жизни победитель четырёх турниров Большого шлема Сантана

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сети появилась видеозапись церемонии награждения победителей Кубка Дэвиса по теннису 2021 года. На опубликованном в официальном Twitter-аккаунте турнира ролике видно, как российские спортсмены получают приз.

На записи сборная России в составе Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Аслана Карацева, Карена Хачанова и Евгения Донского поднимает награду над головой под песню группы Queen We are the Champions. Также...