Ушёл из жизни победитель четырёх турниров Большого шлема Сантана

На 84-м году жизни скончался прославленный испанский теннисист, победитель четырёх турниров Большого шлема Мануэль Сантана. Об этом сообщает пресс-служба турнира серии Masters в Мадриде.

Сантана был первым директором турнира в столице Испании, в его честь назван центральный корт.

В преес-службе Mutua Madrid Open отметили, что Сантана сыграл ключевую роль в том, что в Мадриде проходили одни из самых престижных соревнований в теннисном туре.

В бытность игроком одержал четыре победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Дважды он первенствовал на «Ролан Гаррос», по разу выигрывал Уимблдон и Открытый чемпионат США по теннису. Также он побеждал на Открытом чемпионате Франции в парах.

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