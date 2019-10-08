Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл хорвата Борну Чорича и вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае (Китай).

Матч длился 1 час 34 минуты и завершился в пользу россиянина со счётом 6:4, 7:6 (7:4). За выход в третий круг соревнований Рублёв поспорит с австралийцем Джоном Миллманом. Призовой фонд...