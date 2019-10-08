Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла австралийку Айлу Томлянович и вышла во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай).
Длительность матча, который россиянка выиграла со счётом 6:4, 6:2, составила 1 час 18 минут.
В следующем матче за выход в четвертьфинал турнира Кудерметова встретится с Чжэн Сайсай, представляющей Китай.
Турнир завершится 13 октября, его призовой фонд составляет $500 тысяч.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв обыграл хорвата Борну Чорича и вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае (Китай), писал News.ru.
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