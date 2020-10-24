Теннисистка Азаренко обыграла Саккари, выйдя в финал турнира в Остраве

https://static.news.ru/photo/9ab3a8c8-160b-11eb-a899-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/vichka35

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира, который проходит в чешском городе Острава.

Так, в полуфинале 14-я ракетка мира в двух сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари, занимающую 23-е место в рейтинге WTA.

Время встречи составило 1 час 38 минут. Она завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Азаренко.

Ранее NEWS.ru писал, что российская теннисистка Вероника Кудерметова не вышла в полуфинал теннисного турнира в Остраве.

Так, россиянка в рамках четвертьфинала уступила американке Дженнифер Брэди со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 1:6. Время матча составило 1 час 57 минут.