https://static.news.ru/photo/23ea44c0-31e8-11ea-a99d-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Александрова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне, россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Пэн Шуай.

Матч длился 1 час 24 минуты и завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:1 в пользу Александровой, которая посеяна на турнире под пятым номером. 25-летняя российская теннисистка занимает 34-е место в рейтинге WTA. 34-летняя Пэн Шуай на 68-м.

В четвертьфинале Александрова сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай, 4) — Александра Саснович (Белоруссия).

Призовой фонд турнира, который завершится в Китае 11 января, составляет $650 тыс.

Как писал NEWS.ru, ранее российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что рассчитывает получить wildcard на Australian Open.