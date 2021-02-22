Теннисист Медведев обошёл Сафина по сумме заработанных призовых

https://static.news.ru/photo/52b3311e-75ca-11eb-8c7e-96000091f725_660.jpg Даниил Медведев Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев, ставший финалистом Australian Open 2021, поднялся на третье место в мировом рейтинге.

Призовые 25-летнего спортсмена по итогам Открытого чемпионата Австралии составили $1,03 млн. Сумма, заработанная Даниилом Медведевым за всю карьеру, выросла до $15,7 млн, что по нынешнему курсу равняется 1,168 млрд рублей.

По сумме заработанных призовых за карьеру Медведев обошёл других российских теннисистов — Марата Сафина и Михаила Южного.

Уточняется, что больше среди россиян за игровую карьеру заработали лишь экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников ($23,9 млн) и бывший третий номер мирового рейтинга Николай Давыденко ($16,2 млн).

Ранее СМИ выяснили, что основатель Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков является самым богатым телеведущим России. Его ежегодный заработок составляет около 500 млн рублей. 79-летний ведущий в год получает полмиллиарда рублей только за съёмки новых выпусков юмористической передачи. На второй строчке рейтинга находится руководитель RT Маргарита Симоньян, за год зарабатывающая примерно 250 млн рублей. На третьем месте — ведущий политического шоу «Время покажет» на Первом канале Артём Шейнин, чей ежегодный доход составляет около 100 млн рублей. Четвёртую строчку в рейтинге занимает Андрей Малахов, который ведёт собственное шоу на телеканале «Россия 1». За свою работу он каждый год получает 90 млн рублей. Кроме того, Малахов владеет интернет-изданием, которое также приносит доход. На пятом месте — ведущий Владимир Соловьёв с 52 млн рублей. В собственности журналиста есть недвижимость в Испании, писал NEWS.ru.