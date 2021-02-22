СМИ стали известны доходы самых богатых российских телеведущих

Основатель Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков является самым богатым телеведущим России. Его ежегодный заработок составляет около 500 млн рублей.
79-летний ведущий в год получает полмиллиарда рублей только за съёмки новых выпусков юмористической передачи,
На второй строчке рейтинга находится руководитель RT Маргарита Симоньян, за год зарабатывающая примерно 250 млн рублей,
Четвёртую строчку в рейтинге занимает Андрей Малахов, который ведёт собственное шоу на телеканале «Россия 1». За свою работу он каждый год получает 90 млн рублей. Кроме того, Малахов владеет интернет-изданием, которое также приносит доход. На пятом месте — ведущий Владимир Соловьёв с 52 млн рублей. В собственности журналиста есть недвижимость в Испании.
Ранее режиссёр Никита Михалков рассказал о том, сколько зарабатывают российские артисты, поддерживающие оппозиционера Алексея Навального. Автора «Бесогона» расстроило поведение некоторых артистов, которые призывают детей и молодёжь к участию в акциях протеста. Он сообщил, сколько получают в день эти артисты, которые строят из себя «жертв режима». Например, за одну смену артист Павел Деревянко зарабатывает минимум 300 тысяч рублей.
При этом он не стесняется критиковать власть и открыто поддерживать оппозицию. Михалков раскрыл гонорары и других молодых артистов, в том числе Саши Бортич. Молодая актриса, призывавшая всех выйти на акцию протеста в поддержку Навального, оказывается, получает не менее 200 тысяч рублей за съёмочный день, писал NEWS.ru.