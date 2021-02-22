СМИ стали известны доходы самых богатых российских телеведущих

https://static.news.ru/photo/e9f9e7f0-75c7-11eb-bda8-96000091f725_660.jpg Александр Масляков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Основатель Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков является самым богатым телеведущим России. Его ежегодный заработок составляет около 500 млн рублей.

79-летний ведущий в год получает полмиллиарда рублей только за съёмки новых выпусков юмористической передачи, передаёт StarHit.

На второй строчке рейтинга находится руководитель RT Маргарита Симоньян, за год зарабатывающая примерно 250 млн рублей, уточняет портал «Сколько получает». На третьем месте — ведущий политического шоу «Время покажет» на Первом канале Артём Шейнин, чей ежегодный доход составляет около 100 млн рублей.

Четвёртую строчку в рейтинге занимает Андрей Малахов, который ведёт собственное шоу на телеканале «Россия 1». За свою работу он каждый год получает 90 млн рублей. Кроме того, Малахов владеет интернет-изданием, которое также приносит доход. На пятом месте — ведущий Владимир Соловьёв с 52 млн рублей. В собственности журналиста есть недвижимость в Испании.

Ранее режиссёр Никита Михалков рассказал о том, сколько зарабатывают российские артисты, поддерживающие оппозиционера Алексея Навального. Автора «Бесогона» расстроило поведение некоторых артистов, которые призывают детей и молодёжь к участию в акциях протеста. Он сообщил, сколько получают в день эти артисты, которые строят из себя «жертв режима». Например, за одну смену артист Павел Деревянко зарабатывает минимум 300 тысяч рублей.

При этом он не стесняется критиковать власть и открыто поддерживать оппозицию. Михалков раскрыл гонорары и других молодых артистов, в том числе Саши Бортич. Молодая актриса, призывавшая всех выйти на акцию протеста в поддержку Навального, оказывается, получает не менее 200 тысяч рублей за съёмочный день, писал NEWS.ru.