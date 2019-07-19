Фото: Wang Ying/Global Look Press

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников включён в международный Зал славы тенниса.

Я до конца жизни буду нести ответственность за то, что меня включили в Зал славы, — цитирует спортсмена ТАСС.

Кафельников — победитель «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата Австралии, олимпийский чемпион 2000 года, обладатель Кубка Дэвиса 2002 года.

Ранее Кафельников прокомментировал News.ru неудачную попытку Шараповой вернуться на корт после пятимесячной паузы в карьере из-за хронической травмы плеча.

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