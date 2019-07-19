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Теннисный клуб на территории спортивного комплекса «Лужники» откроют в 2020 году. Объект станет крупнейшим подобным сооружением в Европе.

Строители уже закончили работы по формированию фундамента будущего здания. Его суммарная площадь составит 36 тысяч квадратных метров. Планируется создание 14 крытых и семь открытых кортов, четыре зоны для игры в...