Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников включён в международный Зал славы тенниса.
Я до конца жизни буду нести ответственность за то, что меня включили в Зал славы, — цитирует спортсмена ТАСС.
Кафельников — победитель «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата Австралии, олимпийский чемпион 2000 года, обладатель Кубка Дэвиса 2002 года.
Ранее Кафельников прокомментировал News.ru неудачную попытку Шараповой вернуться на корт после пятимесячной паузы в карьере из-за хронической травмы плеча.