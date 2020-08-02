Вслед за национальными футбольными чемпионатами, сильнейшими хоккейной (НХЛ) и баскетбольной (НБА) лигами после вынужденных длительных каникул на мировые арены возвращается и большой теннис. На первый понедельник августа запланирован старт турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Палермо — премьерного соревнования с марта нынешнего года, когда весь мировой спорт был «законсервирован» пандемией. А ближе к концу календарного лета Нью-Йорк должен принять традиционный для этого времени года Открытый чемпионат США и предшествующий ему представительный турнир из серии «Мастерс». NEWS.ru рассказывает, как будет выглядеть рестарт теннисного сезона-2019/20.

Александрова и Касаткина — наши первые ласточки в Палермо

Сразу следует оговориться, что в июне и июле в различных странах уже проходило множество теннисных турниров, но все они имели статус выставочных, неофициальных. Причём на некоторых не обошлось без громких скандалов — как, например, это было на Балканах, где один из самых титулованных теннисистов современности серб Новак Джокович выступил не только в качестве одного из организаторов, но и, увы, разносчиков коронавируса.

Понятно, что набившая всем оскомину пандемия никуда пока отступать не собирается, поэтому теннису, как и другим видам спорта, приходится учиться жить в новой реальности, соблюдая при организации и проведении соревнований повышенные меры безопасности. Но сам факт, что первый после длительной коронапаузы официальный женский турнир принимает Италия — одна из наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19 европейских стран, а в лидирующей по числу инфицированных Америке даже не думают о том, чтобы отменять турнир Большого шлема US Open, говорит о многом. А точнее — о том, что мировой теннис готов приспосабливаться к игре по новым, «коронавирусным» правилам — разумеется, в части того, что окружает матчи и турниры.

Дарья Касаткина Сергей Булкин/NEWS.ru

Трудно ожидать стопроцентной явки всех главных звёзд на первые соревнования после почти пятимесячной паузы. Кто-то за это время решил всерьёз заняться своим здоровьем и залечить травмы, кому-то сложно быстро набрать форму после затянувшихся каникул, у кого-то могут быть причины иного характера для отказа от участия в первых актах рестарта сезона. Поэтому на кортах Сицилии болельщики не увидят румынку Сиимону Халеп, британку Йоханну Конта, представительниц Латвии Елену Остапенко и Анастасию Севастову. Отказались от участия в турнире и россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова.

Тем не менее, в Палермо всё равно соберётся весьма неплохой состав участниц. Первый номер посева получила хорватка Петра Мартич, второй — восходящая звезда чешского тенниса Маркета Вондроушова, третий — гречанка Мария Саккари. Российские любители тенниса смогут поболеть за Екатерину Александрову (восьмая ракетка турнира) и Дарью Касаткину. Интересно будет наблюдать за матчами с участием украинки Даяны Ястремской, француженки Кристины Младенович, хорватки Донны Векич, бельгиек Элизе Мертенс, Кирстен Флипкенс и Алисон Ван Уйтванк, эстонки Анетт Контавейт.

Джокович извинился, Рублёва вдохновляет рестарт других видов спорта

Что касается возвращения к активной деятельности мужской части большой теннисной тусовки, внимание публики уже сейчас сосредоточено на Нью-Йорке. Да, в Штатах на второй день августа зафиксировано более 4,5 случаев заболевания коронавирусом, и это почти вдвое больше, чем у идущей на втором месте в COVID-рейтинге Бразилии. Однако организаторы US Open уверяют, что Нью-Йорк является одним из наиболее благополучных с эпидемиологической точки зрения городов США, поэтому проведению турнира Большого шлема, который должен начаться 31 августа, ничего не угрожает.

Более того, на берега Гудзонского залива организаторы намерены перенести турнир из серии «Мастерс», который традиционно проходит в Цинциннати в середине августа. В нём уже подтвердили своё участие Джокович, испанец Рафаэль Надаль и один из лучших российских теннисистов Даниил Медведев.

Новак Джокович Xinhua/Global Look Press

Звёздный серб, естественно, уже излечился от злосчастного вируса и, пережив шквал нападок в свой адрес, принёс коллегам извинения.

Он был очень расстроен из-за всей этой ситуации, он же всё организовывал, и никто не хотел, чтобы так вышло. Он и его команда перед всеми очень много раз извинились. Я надеюсь, что он сам быстро выздоровел вместе со своей семьёй. И готовится к началу тура, — сказал в интервью «Спорт—Экспрессу» российский теннисист Андрей Рублёв.

22-летний россиянин также отметил, что эпидемиологическая ситуация сейчас вновь начинает ухудшаться не только в Америке, но и во многих других странах, поэтому серия турниров за океаном пока находится под вопросом. Но он сам настолько соскучился по теннису, что хотел бы ехать и играть хоть на каждом турнире.

Тяжело ответить на этот вопрос [нужно ли проводить US Open в период пандемии]. Лично мне желания играть особенно добавляет то, что другие виды спорта уже возвращаются. Когда видишь спортсменов на турнирах, то ещё больше хочется вернуться на корт, — признался Рублёв.

Несмотря на то, что коронавирусная угроза по-прежнему ставит под сомнение ближайшие турниры (скажем, испанские власти рекомендуют не проводить соревнования в Мадриде в середине сентября), а некоторые топ-игроки (например, первая ракетка женского рейтинга австралийка Эшли Барти или её соотечественник Ник Кирьос) уже сейчас заявили о том, что не будут участвовать в Открытом чемпионате США, хочется надеяться, что большой теннис всё-таки не позволит пандемии «сделать брейк».