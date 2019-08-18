Американская теннисистка получила травму на завершившемся на прошлой неделе соревновании в Торонто.
Ранее News.ru писал, что Мария Шарапова заняла седьмую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes. За год российская теннисистка заработала $7 млн, из которых $6 млн — спонсорские контракты и $1 млн — призовые средства.
В первую десятку рейтинга вошли только теннисистки. Так, первое место заняла американка Серена Уильямс ($29,2 млн), на втором и третьем расположились японка Наоми Осака ($24,3) и Ангелика Кербер из Германии ($11,8).