https://static.news.ru/photo/65fa341a-c1e0-11e9-b96a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова выступит вместо получившей травму американки Серены Уильямс на выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic, который стартует 13 сентября в США.

Как я рада участвовать в Greenbrier. Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение туда, но посмотрим, что из этого выйдет, — написала Шарапова в Twitter.

Excited to join the field at @The_Greenbrier . Tickets on sale now. Sept 13/14 pic.twitter.com/ntfop4q6zC — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 18 августа 2019 г.

Американская теннисистка получила травму на завершившемся на прошлой неделе соревновании в Торонто.

Ранее News.ru писал, что Мария Шарапова заняла седьмую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes. За год российская теннисистка заработала $7 млн, из которых $6 млн — спонсорские контракты и $1 млн — призовые средства.

В первую десятку рейтинга вошли только теннисистки. Так, первое место заняла американка Серена Уильямс ($29,2 млн), на втором и третьем расположились японка Наоми Осака ($24,3) и Ангелика Кербер из Германии ($11,8).