https://static.news.ru/photo/0278aa42-464d-11ea-9539-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xue/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублёв опустился на три строчки в обновлённом рейтинге чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и стал пятым.

Лучшим в списке по-прежнему является представитель Сербии Новак Джокович, на счету которого 2665 очков. На второй строчке закрепился австриец Доминик Тим с 12 265 очками. Ранее 26-летний спортсмен был 52-м. Тройку лидеров замкнул швейцарец Роджер Федерер (720). С таким же показателем следом расположился представитель Германии Александр Зверев.

Другой российский теннисист Даниил Медведев потерял одну строчку и стал восьмым (435), а 23-летний Карен Хачанов — 20-м (245).

Серб Новак Джокович стал восьмикратным чемпионом Australian Open, ранее писал NEWS.ru.