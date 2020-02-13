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Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Матч, который длился 2 часа 2 минуты, завершился в пользу Александровой со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Первые матчи всегда тяжело даются, не важно, с кем играешь. Если честно, мне просто...