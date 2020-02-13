Российский спортсмен Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме (Нидерланды).
Россиянин в матче второго раунда обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика. Встреча, которая длилась 1 час 9 минут, завершилась в пользу Рублёва со счётом 7:5, 6:3.
В следующем матче Рублёв сыграет с победителем встречи Вашек Поспишил (Канада) — Филип Крайинович (Сербия).
Российский теннисист Андрей Рублёв опустился на три строчки в обновлённом рейтинге чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и стал пятым, ранее писал NEWS.ru.
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