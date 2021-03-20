Россиянин Аслан Карацев выиграл первый в карьере турнир ATP в Дубае

https://static.news.ru/photo/c04413dc-89a3-11eb-a277-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Zimmer via imago-images/Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев, занимающий 42-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), стал чемпионом турнира в Дубае, обыграв в финале 81-ю ракетку мира, представителя ЮАР Ллойда Харриса.

Карацев обыграл Харриса со счётом 6:3, 6:2. Как сообщает РИА Новости, встреча продолжалась 1 час 17 минут. Это стал первый выигранный турнир ATP для 27-летнего россиянина, до этого он ни разу не выходил даже в финал. Отмечается, что Карацеву хватит набранных в Дубае очков, чтобы впервые в карьере войти в топ-30 ATP.

Ранее другой российский теннисист Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге ATP. Он стал первым спортсменом, который с июля 2005 года оказался в двойке лучших, кроме серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея.

Как сообщал NEWS.ru, Даниил Медведев обыграл француза Пьера-Юга Эрбера в финальном матче турнира ATP, который проходил в Марселе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Призовой фонд составил $334 тысячи. Это победа Медведева стала первой в нынешнем сезоне.