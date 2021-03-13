Россиянин Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

https://static.news.ru/photo/10f1b7b4-8542-11eb-8539-96000091f725_660.jpg Даниил Медведев Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга ATP опубликована 15 марта.

Россиянин стал первым спортсменом, который с июля 2005 года оказался в двойке лучших, кроме серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея.

Подъёму 25-летнего Медведева на вторую строчку способствовал выход в 2021 году в финал Открытого чемпионата Австралии. На прошлой неделе россиянин также выиграл турнир в Марселе, всего в его активе десять титулов.

Рейтинг возглавляет Новак Джокович (12 008 очков), далее идут Медведев (9940) и Рафаэль Надаль (9 670). Ещё один россиянин Андрей Рублёв (5011) занимает восьмую строчку, Карен Хачанов (2200) — 22-й, а Аслан Карацев (1395) — 42-й.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Даниил Медведев обыграл француза Пьера-Юга Эрбера в финальном матче турнира ATP, который проходил в Марселе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Призовой фонд составил $334 тысячи. Это победа Медведева стала первой в нынешнем сезоне.