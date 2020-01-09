https://static.news.ru/photo/aa6fa06c-32ce-11ea-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Карен Хачанов Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинальном матче Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) в Сиднее (Австралия) обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Таким образом, Хачанов принёс первую победу России в противостоянии с Аргентиной.

Во втором матче сыграют Даниил Медведев и Диего Шварцман, и в случае победы аргентинца судьба путёвки в полуфинал решится в парной встрече.

ATP Cup в нынешнем сезоне проводится впервые.

Ранее чешская теннисистка Каролина Плишкова во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия) обыграла Айлу Томлянович со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 и вышла в четвертьфинал, писал NEWS.ru.