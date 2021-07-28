Разозливший Медведева журналист объяснил свой вопрос

Чилийский журналист, задавший провокационный вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву, объяснил своё поведение. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал, — сказал журналист.

Он добавил, что днём ранее спрашивал то же самое у другого российского теннисиста Карена Хачанова и тот отреагировал совершенно спокойно.

В среду, 28 июля, Медведев жёстко ответил на провокационный вопрос представителя СМИ из Чили. Тот спросил, есть ли на российских спортсменах клеймо мошенников на этой Олимпиаде в Токио.

В Госдуме оценили реакцию Медведева.