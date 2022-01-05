Премьер-министр Австралии поставил ультиматум Джоковичу

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Сборная России обыграла команду Франции со счётом 2:1 на групповом этапе командного теннисного турнира ATP Cup, который проходит сейчас в Австралии. В первом матче Роман Сафиуллин одержал победу над Артуром Риндеркнехом (2:6; 7:5; 6:3), затем Даниил Медведев проиграл Уго Умберу (7:6, (7:5), 5:7, 6:7 (2:7)), в третьей встрече Медведев и Сафиуллин оказались сильнее Эдуара Роже-Васслена и Фабриса Мартена (6:4, 6:4).

В следующем матче группового этапа россияне встретятся с хозяевами турнира австралийцами. Игры пройдут 4 января. Россияне являются действующими чемпионами соревнований, считающимися подготовительными к одному из четырёх турниров Большого шлема —...