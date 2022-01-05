Премьер-министр Австралии поставил ультиматум Джоковичу
Премьер Австралии пригрозил отправить домой Джоковича, не вакцинировавшегося от COVID-19
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
13:21, 05 января 2022
Новак ДжоковичФото: Oscar Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пригрозил отправить Новака Джоковича домой. Такой была реакция политика на сообщения о том, что теннисист получил медотвод от вакцинации против коронавируса и сыграет на Australian Open, сообщает Daily Mail.
Мы ждём доказательств. Если они будут недостаточно убедительными, с ним поступят так же, как с любым другим человеком, — он на первом самолёте отправится домой, — сказал Моррисон.
4 января стало известно, что Джокович сможет выступить на Australian Open, несмотря на отсутствие вакцины. Он получил специальное разрешение от властей штата Виктория.
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Джокович является действующим победителем турнира.
Ранее сообщалось, что колумбийский теннисист Алехандро Гомес, обвинённый в употреблении кокаина, был временно отстранён от участия в соревнованиях. В анализе мочи спортсмена обнаружены следы наркотических средств.