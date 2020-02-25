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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира в Дубае.

Россиянин в первом туре обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 23 минуты. В следующем матче Рублёв поспорит за выход в четвертьфинал с победителем матча...