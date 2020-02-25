Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, проходящего в Акапулько (Мексика), обыграв представительницу Словакии Анну Швидлову со счётом 4:6, 7:5, 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
В 1/8 финала 18-летняя россиянка встретится с победительницей пары чешкой Мари Боузковой и немкой Татьяной Марией.
Общий призовой фонд турнира составляет $250 тыс. Соревнования завершатся 29 февраля.
Другая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с теннисного турнира в Дохе из-за травмы, ранее писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники