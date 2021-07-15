Увиделись в Париже и не смогли расстаться: история Свитолиной и Монфиса

Пара Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса — не единственная в теннисе, но пожалуй, самая яркая и интересная. Они прошли долгий и сложный путь в отношениях, не раз расставались, прежде чем всё-таки оформить свои отношения официально. Это случится в пятницу, 16 июля, когда в теннисном календаре нет важных турниров. Расскажем о том, как началась их дружба и как она переросла в семью.

Для начала, для тех кто не знает: Элина Свитолина и Гаэль Монфис — топовые теннисисты. Уроженка Одессы уже почти пять лет входит в первую десятку, француз — 15 лет играет на высочайшем уровне, между топ-10 и топ-20, а иногда и внутри топ-10. Оба — популярнейшие люди в своём виде спорта.

Гаэль Монфис iamgaelmonfils/instgram.com

Теннисисты круглый год путешествуют по миру, но женщины пересекаются с мужчинами не очень часто, сдвоенные турниры — только «шлемы» и несколько других крупных. Большую часть времени мужской и женский туры — разные. При этом, теннисные пары — не редкость, можно вспомнить хотя бы Андре Агасси — Штеффи Графф, Ллейтон Хьюитт — Ким Клейстерс, Доминик Тим — Кристина Младенович или нынешних молодых Маттео Берретини — Айла Томлянович.

Но самая обсуждаемая пара — Монфис — Свитолина. Они свои отношения не только не скрывали — наоборот делились с публикой историями и фотографиями очень охотно. Ещё в январе 2019 года они создали совместный Instagram-аккаут — g.e.m.s. life — по инициалам каждого из них.

О том, что до свадьбы остался один день Гаэль и Элина сообщили в четверг, 15 июля, на своих страницах в Instagram.



Последний день в статусе Мисс Свитолина, — подписала Элина фотографию.

Аналогичный пост несколькими часами ранее выложил Гаэль.

Предложение своей девушке француз сделал 2 апреля этого года. И это было неожиданно, ведь они только-только воссоединились после расставания. Которое, правда, продлилось, всего полтора месяца. Возможно, обоим нужна была эта пауза, чтобы понять, что только вместе им действительно хорошо.

По данным портала «Большой теннис Украины», Гаэль купил Элине обручальное кольцо с бриллиантом размером 5,5 карат, которое стоит примерно €700 тысяч. После такого, 26-летняя украинка согласилась стать мадам Монфис.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предложение стало для Элины неожиданностью, но как она сама призналась, она подозревала, что это может случиться. Гаэль неожиданно отвёз её в Швейцарию, и во время путешествия очень нервничал. Она догадалась, что готовится что-то важное.

К тому моменту они были вместе уже больше двух лет, не считая двух кратковременных расставаний. Всё началось в ноябре 2018 года. Вот как зарождение отношений вспоминает Элина.

В конце 2018-го после победы на итоговом турнире я поехала праздновать к парижским друзьям. Выставила фото в Instagram, и Гаэль мне написал. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и сам родом из Парижа, живёт в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть всего на несколько дней, — рассказывала она.

Вскоре Гаэль познакомился с родителями Элины, которые часто приезжают поддержать её на турниры, а летом 2019 — с ещё одним важнейшим человеком в жизни теннисистки — бабушкой. Француз отправился в гости к семейству Свитолиных в Киев и Одессу, где ему показали настоящий украинский борщ.

И вот, спустя два с половиной года с начала отношений Монфис и Свитолина женятся. Весь теннисный мир этой новости рад, без сомнений.