«Политическая фигня»: Хачанов об обвинениях России в допинге

Российский теннисист Карен Хачанов после завершения турнира в мужском одиночном разряде заявил, что обвинения российских спортсменов в употреблении допинга являются «политической фигнёй». Об этом он заявил журналистам в микст-зоне.

Эти разговоры — политическая фигня, которая происходит достаточно давно. У меня всё чисто, я чётко это знаю. Несколько лет назад у меня был рекорд среди теннисистов — 36 или 38 проб за год, — сказал Хачанов.

Он готов «спокойно обнародовать свои пробы». 25-летний теннисист признался, что ему нечего скрывать, но негатив получать «обидно».

Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал опубликовать в свободном доступе все результаты допинг-тестов российских спортсменов. Тайгарт убеждён, что на самом деле в России не изменилась ситуация с использованием запрещённых препаратов, а МОК и WADA, в свою очередь, «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях. При этом он уточнил, что пока не будет доказана вина конкретного спортсмена, нельзя обвинять его в нарушениях.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на заявление Тайгарта. По его словам, Соединённые Штаты делают всё, чтобы нагадить России.