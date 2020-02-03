https://static.news.ru/photo/a6de54a2-4651-11ea-acd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потеряла три строчки и опустилась на 33-е место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Лидирующую позицию занимает австралийка Эшли Барти, на счету которой 8367 очков. На одну позицию поднялась румынка Симона Халеп и стала второй (6101). Тройку сильнейших замыкает чешка Каролина Плишкова (5290)

Другая россиянка, Екатерина Александрова, осталась на 28-м месте с 1700 очками.

Российский теннисист Андрей Рублёв опустился на три строчки в обновлённом рейтинге чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и стал пятым, ранее писал NEWS.ru.