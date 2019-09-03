Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова (Латвия) в 1/8 финала парного разряда турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке проиграли китаянкам Дуан Иньинь/Чжен Сайсай.
Встреча завершилась со счётом 4:6, 3:6.
Ещё одна россиянка Анна Калинская вместе с Юлией Путинцевой из Казахстана уступили дуэту Тимея Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:3.
Ранее сообщалось, что чемпионка US Open — 2018 японка Наоми Осака не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, писал News.ru.