Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл итальянцу Маттео Берреттини в четвёртом круге Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке. Россиянин уступил 24-й ракетке турнира Берреттини в трёх сетах — 1:6, 4:6, 6:7 (6:8).

После вылета Рублёва в сетке мужского одиночного разряда USOpen остался лишь один российский теннисист — Даниил Медведев, который в четвертьфинале сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой. Соперником Маттео Берреттини по поединку...