Парижское «избиение»: главный матч в истории тенниса оказался пшиком

Любители тенниса согласятся, что нет ничего круче в этом виде спорта, чем финал «Ролан Гаррос» между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем: два лучших игрока планеты не только этого года, но и последних 10 лет, решают, кто из них сильнее. Это должен был быть матч, который войдёт в список величайших за всю историю, но на деле оказалось так, что данная встреча не попадёт даже в топ-100 самых интересных финалов «шлемов». Новак, увы, не смог показать вообще ничего против Рафы и оставил его в статусе единственного и неподражаемого «грунтового короля». NEWS.ru рассказывает, как это было.

20:20 в 2020-м

Впрочем, теперь Рафа — король не только грунтовый. Победив Новака в финале «Ролан Гаррос», он завоевал 20-й титул на турнирах Большого шлема и сравнялся с Роджером Федерером, который на протяжении последних 11 лет был единоличным лидером. В теннисе всё просто: у кого больше «шлемов», тот и лучший игрок в истории. Если до этого дня им официально можно было считать Федерера, то теперь они с Рафой на пьедестале вдвоём. Счёт между ними стал 20:20, и забавно, что случилось это в 2020 году.

Помешать такому раскладу мог Новак Джокович — третий величайший игрок в истории, у которого есть собственные амбиции стать первым. У него 17 титулов на «шлемах», он младший из тройки, так что ещё поборется, можно не сомневаться.

Сегодня же это ему вообще не удалось. Надаль был боссом с первого до последнего мяча, а Новак ошибался при каждом втором ударе и вообще не мог понять, что делать. Видеть Джоковича таким растерянным и беспомощным не приходилось уже давно — лет 10 как минимум. Его в своё время разгромно побеждал Федерер, вспоминается матч 2010 года на Итоговом турнире в Лондоне, когда было 6:1, 6:4, но сейчас первое время Новак выглядел ещё бледнее, чем тогда.

За первые два сета Надаль позволил взять сербу всего два гейма. Причём нельзя сказать, что Рафа делал что-то космическое, он просто был Рафой на корте Филиппа Шатрие, то есть стабильно вкручивал мячи под заднюю линию, при первой же возможности пробивал навылет и почти не ошибался. Если кто-то и может остановить этого человека в таких условиях — это Джокович, который в этом сезоне проиграл всего один матч — и тот лишь из-за того, что зарядил мячом в судью. На этот раз единственный шанс на победу можно было получить, только если бы судью подбил уже Рафа.

В третьем сете Новак попытался навязать борьбу, но в ключевой момент сделал двойную ошибку, закопав все усилия. Для Надаля не составило вообще никакой проблемы подать на матч и в 13-й раз победить на «Ролан Гаррос». Этот рекорд не будет побит никогда. И сейчас не видится ни одной причины, почему Рафа не может выиграть ещё пару-тройку титулов на любимом турнире. Уже через восемь месяцев он приедет сюда снова и если будет здоров, то как обычно станет главным фаворитом.

instagram.com/rolandgarros

Девушкам — брать пример с парней

Российские итоги «Ролан Гаррос» в целом позитивные, но только если мы говорим о мужчинах. У девушек всё довольно печально: третий круг второй год подряд становится пределом для россиянок, как и в 2019-м, до него дошла Екатерина Александрова, но уступила украинке Элине Свитолиной в двух сетах. Остальные выступили ещё хуже, хотя и ожиданий, если честно, никаких не было. После ухода Шараповой у нас не осталось игроков, способных на большие вещи: Кузнецова давно прошла свой пик, Касаткина нестабильна, остальные не на том уровне.

Из парней отличился Андрей Рублёв, дошедший до четвертьфинала. Это его второй выход в восьмёрку подряд. На пути в полуфинал встал грек Стефанос Циципас, разгромивший Андрея в трёх сетах. Этот результат сложно было спрогнозировать, учитывая, что 10 днями ранее Андрей Циципаса обыграл в финале Гамбурга. Но здесь Стефанос был на порядок лучше, особенно после того, как спас первый сет.

Неплохо себя проявил и Карен Хачанов, дошедший до четвёртого круга. Вторая неделя «шлема» — это априори неплохой результат, особенно для Карена, который в последние полтора года утратил стабильность. На «Ролан Гаррос» он обыграл крепкого чилийского грунтовика Кристиана Гарина и споткнулся только об Джоковича.

Кто не порадовал, так это Даниил Медведев — самый рейтинговый российский игрок. Он уже в первом круге был отправлен домой венгром Мартоном Фучовичем, но это не сенсация. Медведев особо никогда не любил играть на грунте и за все четыре приезда на «Ролан Гаррос» не выиграл ни матча.

Все трое уже прилетели в Санкт-Петербург, где на новой неделе пройдёт крупнейший мужской теннисный турнир в истории России — категории ATP-500. У каждого из российской тройки там будут неплохие шансы на любой результат вплоть до титула.