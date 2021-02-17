Определился соперник Медведева в полуфинале Australian Open

https://static.news.ru/photo/d642f932-7125-11eb-ab46-96000091f725_660.jpg Стефанос Циципас Фото: Morgan Hancock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стало известно, против кого сыграет в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии российский теннисист Даниил Медведев.

В полуфинал прошёл греческий спортсмен Стефанос Циципас, который смог в долгом четвертьфинальном матче одолеть 20-кратного победителя турниров Большого шлема Рафаэля Надаля. Игра между Циципасом и Надалем длилась пять сетов и закончилась со счётом 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

На сегодняшний день Циципас занимает шестую строчку мирового рейтинга среди мужчин в одиночном разряде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что матч четвертьфинала Austarlia Open между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым завершился победой первого. Медведев обыграл соотечественника со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 5 минут. Победитель матча, который впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open, 14 раз подавал навылет против восьми эйсов у Рублёва, совершил четыре двойные ошибки и 33 невынужденные ошибки.

Полуфинал между Медведевым и Циципасом состоится 19 февраля.