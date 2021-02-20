Не осилил: Медведев снова не сделал последний шаг, но Австралия прекрасна

Открытый чемпионат Австралии завершился не так, как мечтали фанаты российского тенниса: Даниил Медведев не смог остановить действующего чемпиона и первую ракетку мира Новака Джоковича. Что ещё обиднее — он не смог даже дать ему настоящего боя, проиграв в трёх сетах. Но несмотря на это, турнир для России получился фантастическим.

Как было перед финалом: Новак — минимальный фаворит, на его победу давали процентов 55. Главным образом — потому что он никогда в жизни не проигрывал в Австралии ни в финале, ни в полуфинале: восемь выходов — восемь титулов. Если остановить серба на его любимом корте ни разу не удавалось ни Роджеру Федереру, ни Рафаэлю Надалю, то с чего бы это мог сделать Медведев? То есть он мог, если бы сыграл матч всей жизни, но так не случилось.

В финале у Дани пропала подача — это во-первых. Эйсы, которые он оформлял в ключевые моменты полуфинала с Циципасом, сегодня не проходили абсолютно. Вместо них нарисовались двойные, которых Даня не делал по ходу турнира почти вообще. Во-вторых, не было стабильной игры на задней линии, которая позволяла Дане ломать игру всех соперников, с кем он играл в последние полгода. 20 побед подряд и 11 подряд над соперниками из первой десятки — это не шутки, но той игры не оказалось именно тогда, когда она была действительно нужна.

В-третьих, Даня сломался психологически от феноменальных приёмов Новака. На приёме подаче серб — лучший в истории без сомнений. В защите — тоже. Когда все твои подачи и удары не только возвращаются, но и возвращаются остро, это очень расстраивает. В итоге в середине второй партии у Даниила просто опустились руки. Чтобы обыграть Джоковича на быстром покрытии, нужно либо действовать как Роджер: рвать темп, атаковать с первого же короткого мяча, регулярно ходить к сетке. Либо играть в теннис Новака, но быть в нём лучше, чем сам Новак. Но такой теннисист ещё не появился на Земле. Либо мы о нём ещё не слышали. Даня — как раз играет в стиле Джоковича, поэтому шансов было крайне мало изначально.

Новак Джокович MARK PETERSON/РИА Новости

Особенно учитывая тот факт, что под руководством Горана Иванишевича Новак к своей и без того почти идеальной игре добавил ещё и острую подачу. За прошедшие две недели он сделал в два раза больше эйсов, чем обычно делал на Шлемах. Когда он играет так, то его вообще невозможно обыграть — просто нечем. Даня бился на равных в первом сете, но когда отдал его на самом «флажке», — 5:7, всё было кончено.

Несмотря на это, Медведев вернётся домой героем — он впервые вышел в финал в Австралии, впервые займёт третье место в рейтинге. Он подтвердил статус игрока элиты, просто Джокович — это даже не элита. Это даже не машина, это вообще что-то другое. Это его 18-й титул на Шлемах, и сомнений в том, что именно он закончит карьеру в статусе величайшего игрока всех времён, почти нет.

Ещё один герой соревнований — россиянин Аслан Карацев. До турнира о нём знали только очень глубокие фанаты тенниса. Мне приходилось бывать на его матче ещё в квалификации Кубка Кремля — 2013, и с тех пор вплоть до 2020 года он обитал в районе 250–300-го места в рейтинге. Прорыв случился лишь полгода назад, когда он переехал в Минск и стал работать с белорусским тренером Егором Яцюком. Вместе они совершили прорыв: выиграли несколько «челленджеров», поднялись на 114-е место и впервые прошли квалификацию на Шлеме.

Аслан стал первым игроком в истории, кто на дебютном «мейджоре» дошёл до полуфинала. И самым «старым» полуфиналистом в истории — уроженцу Владикавказа 27 лет. Теннис, который он сейчас показывает, вполне соответствует уровню топ-20, и вполне возможно, скоро мы его увидим как раз там. А сейчас благодаря пяти отличным победам в Австралии (в том числе над тремя игроками топ-20) он поднимется в район 45-го места. Карацев за эти две недели заработал больше денег, чем за всю предыдущую карьеру — 630 тысяч долларов. Эти деньги помогут ему не переживать о бытовых вещах и спокойно работать над своим прогрессом дальше.

Андрей Рублёв тоже сыграл на своём высоком уровне — вышел в четвертьфинал без потери сета, но Даня Медведев в очередной раз оказался для него слишком стабильным. Андрей, без сомнений, будет прогрессировать дальше. Его финалы Шлемов ещё впереди, и они точно будут. С учётом приличных перспектив (всё ещё) 24-летнего Карена Хачанова времена для российского тенниса сейчас почти такие же приятные, как во времена молодых Сафина и Кафельникова. Не вечно же Джокович и Надаль будут побеждать, им на двоих 69 лет в этом году стукнет.