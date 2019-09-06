Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке, победил болгарина Григора Димитрова в трёх сетах.
Россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, взял верх над соперником со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Матч продолжался 2 часа 40 минут.
Болгарин отыграл два матч-бола в восьмом гейме третьего сета на своей подаче, однако затем Медведев уверенно взял свою подачу и выиграл матч.
Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в финал турнира Большого шлема, где в воскресенье, 8 сентября, сыграет с победителем поединка между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Маттео Берреттини.
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