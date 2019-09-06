https://static.news.ru/photo/e34798ac-d100-11e9-bc59-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Antoine Couvercelle/Panoramic/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке, победил болгарина Григора Димитрова в трёх сетах.

Россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, взял верх над соперником со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Матч продолжался 2 часа 40 минут.

Болгарин отыграл два матч-бола в восьмом гейме третьего сета на своей подаче, однако затем Медведев уверенно взял свою подачу и выиграл матч.

Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в финал турнира Большого шлема, где в воскресенье, 8 сентября, сыграет с победителем поединка между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Маттео Берреттини.

Американский актёр Брэд Питт признался, что является поклонником известного сербского теннисиста Новака Джоковича, писал ранее News.ru.