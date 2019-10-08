Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла австралийку Айлу Томлянович и вышла во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай).

Длительность матча, который россиянка выиграла со счётом 6:4, 6:2, составила 1 час 18 минут. В следующем матче за выход в четвертьфинал турнира Кудерметова встретится с Чжэн Сайсай, представляющей Китай. Турнир...