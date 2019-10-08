Российский теннисист Даниил Медведев с крупным счётом обыграл британца Кэмерона Норри в матче второго круга турнира серии «Мастерс-1000» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае (Китай).
Матч длился 55 минут и завершился в пользу Медведева со счётом 6:3, 6:1.
В третьем круге россиянин сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом 10 октября.
Призовой фонд турнира, который завершится 13 октября, составляет более $7,5 млн.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв обыграл хорвата Борну Чорича и вышел во второй круг соревнований, писал News.ru.
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