Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

https://static.news.ru/photo/e21a8c28-7433-11eb-9b03-96000091f725_660.jpg Даниил Медведев Фото: MORGAN HANCOCK/РИА Новости

Россиянин Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису. Поединок завершился со счётом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского теннисиста.

Первая ракетка мира смог обыграть 25-летнего россиянина в трёх сетах. Для Джоковича сегодняшний триумф стал 18-й победой на турнирах Большого шлема. Второе место на турнире принесло Медведеву приз в 85 млн рублей.

На сегодняшний день Джокович является первой ракеткой мира — в мировом рейтинге теннисистов он занимает первое место среди мужчин в одиночном разряде. Он является первым в истории тенниса спортсменом, который смог выиграть все четыре турнира Большого шлема и все девять соревнований серии ATP Masters 1000 — ключевых международных соревнований в большом теннисе. Даниил Медведев занимал четвёртую строчку международного рейтинга и поднялся на третье место по итогам Australian Open.

В этом году до четвертьфинала добрались трое теннисистов из России. Аслан Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале, а Даниил Медведев выбил из турнира Андрея Рублёва в матче 1/4 финала соревнований.

Ранее NEWS.ru писал, что теннисист и бывший соперник Медведева по Australian Open Андрей Рублёв заявил, что верит в победу россиянина в финальном матче турнира.