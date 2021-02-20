Теннисист Рублёв ждёт от Медведева победы в финале Australian Open

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Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что у россиянина Даниила Медведева есть все шансы выиграть в финальном матче Открытого чемпионата Австралии против серба Новака Джоковича.

Конечно, Дане реально победить в финале, он уже не один раз обыгрывал Джоковича и на очень крутых турнирах это делал. Матч в любом случае будет тяжелым для обоих — и для Новака, и для Дани. Будет очень интересный финал, — заявил Рублёв агентству ТАСС.

На сегодняшний день Джокович является первой ракеткой мира — в мировом рейтинге теннисистов он занимает первое место среди мужчин в одиночном разряде. Медведев находится на четвёртой строчке рейтинга.

Сам Рублёв также вышел в основную сетку турнира Australian Open в 2021 году, в четвертьфинальном матче он проиграл своему соотечественнику Даниилу Медведеву, который дошёл до финала.

Своё выступление оцениваю положительно, могу быть благодарен за всё, что случилось, за результат. Не хватало же эмоций — не контролировал в очередной раз. Буду стараться полностью это убирать, — прокомментировал свой матч с Медведевым Рублёв.

Финальный матч Australian Open между Джоковичем и Медведевым начался 21 февраля в 11:30 по московскому времени. Первый сет игры завершился победой Джоковича со счётом 7:5. Как писал NEWS.ru, сербский теннисист вышел в финал, победив в полуфинале другого российского спортсмена Аслана Карацева.