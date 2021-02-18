Российский теннисист Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australia Open

https://static.news.ru/photo/0636b1ac-71e3-11eb-9652-96000091f725_660.jpg Фото: Hu Jingchen/XinHua/Global Look Press

Россиянин Аслан Карацев вылетел с турнира Australian Open, проиграв в полуфинальном матче сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

Карацев проиграл первой ракетке мира в трёх сетах подряд со счётом 3:6, 4:6, 2:6. Матч длился чуть менее двух часов.

В 2021 году 27-летний россиянин Аслан Карацев впервые попал в основную сетку турнира Большого шлема и смог добраться до полуфинала турнира в Австралии.

Джокович стал первым известным финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису. Второй участник финала определится в матче между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом 19 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что матч четвертьфинала Austarlia Open между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым завершился победой первого. Медведев обыграл соотечественника со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 5 минут. Победитель матча, который впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open, 14 раз подавал навылет против восьми эйсов у Рублёва, совершил четыре двойные ошибки и 33 невынужденные ошибки.