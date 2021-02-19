Медведев победил Циципаса и вышел в финал Australian Open

https://static.news.ru/photo/36871e3a-72a3-11eb-8928-96000091f725_660.jpg Фото: Bai Xuefei/XinHua

25-летний российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса на Открытом чемпионате Австралии и впервые за свою карьеру вышел в финал турнира.

Матч длился два часа девять минут и закончился со счётом 6:4, 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Он 17 раз подал навылет, совершил 21 невынужденную ошибку и активно выиграл 46 очков.

В финале 25-летний Медведев будет противостоять 33-летнему сербу Новаку Джоковичу, который является первой ракеткой мира и действующим чемпионом.

Ранее российский теннисист Аслан Карацев проиграл в полуфинале Australian Open Новаку Джоковичу в трёх сетах со счётом 3:6, 4:6, 2:6. В этом году Карацев впервые попал в основную сетку турнира Большого шлема и смог добраться до полуфинала.

Как писал NEWS.ru, Дарья Касаткина вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне. Она обыграла представительницу США Даниэль Роуз Коллинс в полуфинале со счётом 6:2, 6:7, 6:1.