https://static.news.ru/photo/988e1356-44ee-11ea-9144-fa163e074e61_660.jpg Софья Кенин Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская теннисистка София Кенин, являющаяся уроженкой Москвы, рассказала, что победа на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) была её мечтой.

Моя мечта осуществилась, я много работала, чтобы добиться этого успеха. Прошедшие две недели были лучшими в моей жизни, — сказала Кенин в эфире телеканала «Евроспорт».

Она также поблагодарила судей и организаторов турнира.

Ранее София Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче она обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США, писал NEWS.ru.