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Российская теннисистка Мария Шарапова не примет участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце из-за травмы плеча.

Конечно, я очень сожалею, что Мария не может приехать в Линц, но я её понимаю, потому что здоровье спортсмена важнее, — сказала директор соревнований Сандра Рейхель, слова которой приводит пресс-служба...