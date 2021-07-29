Карен Хачанов вышел в полуфинал Олимпиады и поборется за медали

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Российский теннисист Карен Хачанов (25-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал Олимпийского турнира-2020 в Токио.

В четветьфинале он обыграл француза Уго Умбера со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. В полуфинале он сыграет с победителем матча Даниила Медведева с испанцем Пабло Каррено-Бустой, который состоится позже в четверг.

В других четвертьфиналах сыграют Новак Джокович (Сербия) — Кеи Нишикори (Япония) и Александр Зверев (Германия) — Жереми Шарди (Франция).

Ранее в четверг, 29 июля россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова выиграли серебряные медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.