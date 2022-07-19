«Это больные люди»: Лайшев о каминг-ауте Касаткиной Ренат Лайшев назвал гомосексуальность злой шуткой природы

Фото: IMAGO/Mathias Schulz/Global Look Press

Дарья Касаткина

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о каминг-ауте российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Он назвал гомосексуальность злой шуткой природы, передает «РБ Спорт».

На мой взгляд, гомосексуальность — это злая шутка природы. Я считаю, что это несчастные больные люди и их надо пожалеть. <...> Мы должны быть гуманны к проявлениям природы, поэтому нет смысла ее осуждать. К таким людям нужно относиться с неким состраданием, как к нездоровому человеку, — заявил Лайшев.

О нетрадиционной ориентации Дарьи Касаткиной стало известно 18 июня. Теннисистка призналась, что у нее есть девушка. Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая в июне тоже совершила каминг-аут.

Ранее Касаткина во время матча с украинкой Ангелиной Калининой помогла сопернице после неудачного падения. Российская теннисистка сходила за льдом, принесла пакет с ним оппонентке и помогла ей подняться. Украинка смогла продолжить встречу, но проиграла второй и третий сеты.