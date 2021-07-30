«Это кошмар»: Джокович отреагировал на поражение в полуфинале Олимпиады

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал своё пораражение от немца Александра Зверева (5) в полуфинале Олимпийского турнира-2020 в Токио. Его слова приводит Sportklub.

Это кошмар. Чувствую себя ужасно. Но это спорт. Он сыграл лучше. Нужно отдать ему должное — он развернул ход матч, отлично подавал, у меня было не очень много шансов, — сказал Джокович.

34-летний серб добавил, что приехал на Олимаиаду абсолютно вымотанным, но мотивированным желанием выиграть золотую медаль.

В пятницу Джокович проиграл не только Звереву в одиночном разряде, но и в паре с Ниной Стоянович россиянам Аслану Карацевой и Елене Весниной. Таким образом, он утратил шансы на золото, но может завоевать две бронзы. В его активе есть две медали этого достоинства — с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.