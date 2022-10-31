«Это для жены и дочки»: как Медведев снова стал доминировать в теннисе Даниил стал папой и сразу провел лучший турнир в году, победив в Вене

Фото: Pascal Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев

Прошедшая неделя стала для российских поклонников тенниса одной из самых приятных в году: Даниил Медведев выиграл крупный турнир в Вене и вернулся в топ-3 мирового рейтинга. Но намного важнее рейтинга — игра, которую нашел Даниил. Он вышел на такой уровень, который позволял ему обыгрывать лучших на постоянной основе и стать первой ракеткой мира. Кроме того — он стал отцом, что позитивно сказалось на его мотивации. Впереди — два турнира, на которых исторически Даниил показывал лучшие результаты. Теннисный сезон подошел к одной из самых интригующих его частей.

Сложные моменты

О Данииле Медведеве в последнее время не так много писали и говорили, потому что результаты по его собственным стандартам были далекими от желаемых. На Открытом чемпионате США, где он в прошлом году стал чемпионом, дойти удалось лишь до 1/8 финала. С первого места в рейтинге он «скатился» на пятое, что для него лично — большой шаг назад.

Все пошло по наклонной после крайне болезненного поражения от Рафаэля Надаля в финале Australian Open-2022, где Даня вел 2:0 по сетам имел преимущество в третьем. Он был в одном мяче от такого преимущества, которое было бы почти нереально упустить. Но в итоге матч забрал Надаль. С тех пор и до этой недели 26-летний москвич взял всего один титул — и тот на маленьком турнире в мексиканском городе Лос-Кабос.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Мужской финал Открытого чемпионата Австралии по теннису между Рафаэлем Надалем (исп.) и Даниилом Медведевым

После той победы на него неожиданно обрушились с критикой, причем настолько нелепой, что даже писать об этом неудобно. Но написать надо, чтобы читатели еще раз увидели, какие бывают депутаты Госдумы. И как они поддерживают спортсменов своей страны. Отличился член комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков. Не в первый и не в последний раз.

Его финальный матч я, как и большинство россиян, не смотрел. После того как теннисист удалил флаг России по требованию Запада, он стал мало интересовать меня и население нашей страны. Во‑вторых, не очень понимаю, что значит «российский теннисист» Даниил Медведев. Если живет во Франции и имеет гражданство страны, официально определенной Москвой как недружественной, то, наверное, правильнее было бы писать «французский теннисист российского происхождения», — написал Терюшков в своем Telegram-канале.

Сам Медведев никогда, наверняка, и не думал отвечать Терюшкову, но за него это сделал Шамиль Тарпищев, глава Федерации тенниса России. Кстати, никакого паспорта гражданина Франции у Медведева нет. Во всяком случае, нигде никакой информации об этом не было. Теннисист выступает за сборную России и в 2021 году выиграл в ее составе Кубок Дэвиса.

Честно говоря, такого депутата даже не знаю. Точнее, знаю, но не понимаю: куда он лезет?! Он ведь не спортсмен, даже в диспут с ним вступать бесполезно. Пускай учит спортивный язык, хотя сомневаюсь, что он станет, — сказал Тарпищев РИА Новостям.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Роман Терюшков

Если кто-то забыл, Терюшков — это тот самый человек, который выступил с инициативой признавать сменивших гражданство спортсменов изменниками Родины и заводить на них уголовные дела.

Перезагрузка карьеры и жизни

По-настоящему в классный теннис Медведев снова заиграл в октябре, на турнире в Астане, там он дошел до полуфинала, где обыгрывал Джоковича, но вынужден был сняться с матча после второго сета из-за травмы. Он почувствовал щелчок в мышце бедра и понял, что доиграть матч не сможет.

Слава богу, травма оказалась несерьезной. Даня вернулся в Вене и выдал лучшую неделю за весь год. На пути к титулу он отдал лишь один — сет в финале Денису Шаповалову. Уровень Медведева был действительно близким к идеальному, он находил ответ на все, что летело в его сторону.

Титул в Вене стал для Даниила 15-м в карьере, по этому показателю он сравнялся с Маратом Сафиным. В истории российского тенниса больше турниров выиграли только Николай Давыденко (21) и Евгений Кафельников (26). Кроме того, победа в Вене обеспечила Даниилу участие в Итоговом чемпионате ATP, который пройдет в Турине в ноябре.

Но самый трогательный момент недели — чемпионская речь Медведева. Он говорил по-английски, а затем неожиданно для всех перешел на русский.

Я посвящаю эту победу своей жене, потому что она сделала мне самый прекрасный подарок — мою дочь. Эти эмоции не сравнятся ни с каким титулом. Даша, спасибо тебе большое. Не знаю, что еще сказать, меня зажало, — сказал он.

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press Даниил Медведев

Это был первый турнир Даниила в роли отца, и сразу победа. Впереди — еще два важных соревнования в этом году, «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир в Турине. Оба турнира Даниилу уже покорялись, именно на быстрых кортах в зале он показывает лучшие результаты (наряду с американским хардом), но еще никогда Даня не подходил к этому финишному отрезку сезона настолько мотивированным и классно играющим.

Если Даниил сохранит настрой и форму еще на десяток матчей в этом году, то превратит неплохой сезон в отличный. Неделя в Вене напомнила всему миру, что Даниил Медведев — это не шутки. Когда Даня играет в свой лучший теннис, он — лучший игрок мира. Никто и близко не умеет так защищаться, как он. Даниил всегда заставляет соперников выполнять по 3-4-5 лишних ударов, и это их ломает. Сейчас кажется, что нет такого игрока, с которым он бы не смог разобраться.