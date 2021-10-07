Энди Маррей потерял привязанное к кросовкам обручальное кольцо

Британский теннисит, экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, как потерял обручальное кольцо на турнире в Индиан-Уэллс (Калифорния, США). Видео он записал на своей странице в Instagram.

Я ехал с тренировки на машине и почувствовал, как мои кросовки воняют. Это неудивительно, ведь здесь жара, они вспотели. И я не придумал, ничего лучше, чем снять их и оставить сушиться на улице, рядом с машиной. Утром спускаюсь, чтобы поехать на тренировку, а кросовок нет. Пришлось купить в магазине новые - другой фирмы. Ничего страшного, просто непривычно. Прихожу на трениовку, тренер спрашивает: где твоё обручальное кольцо? Вот чёрт. Я же всегда оставлял кольцо привязанным шнурком к кросовкам. Теперь у меня будут проблемы дома, - рассказал Маррей.

34-летний Энди Маррей считается величайшим теннисистом Великобритании. В его активе три победы на турнирах Большого шлема, две золотых медали Олимпиады и победа в Кубке Дэвиса. Он также был первой ракеткой мира в 2016-17 годах.

30 августа Маррей проиграл Стефаносу Циципасу на US Open и обвинил грека в частых походах в туалет по-большому.