Екатерина Макарова: «Мы с Шараповой не общались с тех пор, как играли» Интервью с одной из лучших теннисисток России, олимпийской чемпионкой Рио-2016

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Екатерина Макарова

Екатерина Макарова смогла стать одной из самых успешных теннисисток России в период, когда с ней за это звание боролось огромное количество сильнейших игроков. Она была одной из ключевых фигур в золотой век российского женского тенниса. Макарова добиралась до первой десятки мирового рейтинга, доходила до полуфиналов на турнирах Большого шлема, стала Олимпийской чемпионкой, со сборной России выиграла Кубок Федерации. Словом, карьеру она сделала такую, о какой мало кто может и мечтать. А сейчас она стала гостем студии NEWS.ru, вспомнила кое-что яркое из игровых времен, а также рассказала о жизни после спорта.

— Идеальный день Екатерины Макаровой — он какой?

— Сейчас это большое в удовольствие, без физических нагрузок после завершения моей профессиональной карьеры. Сейчас я больше уделяю время себе, своим «хотелкам», но и помогаю детям, консультирую их. У меня есть собственный инновационный продукт, моя услуга — check-up чемпиона, так что в мой день также входят мои консультации.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Обучаюсь на различных курсах, гуляю, встречаюсь с друзьями. С супругом ездим за город, наслаждаемся, рыбалка!

— Ваш любимый турнир «Большого шлема».

— Australian Open и US Open. Люблю хард и быстрые покрытия.

— Сколько длился ваш самый долгий матч?

— Это было в Сиднее против Доминики Цибулковой, мы играли 3 часа 45 минут на жаре. Градусник показывал 50 градусов, но на корте, думаю, было еще больше. Я проиграла со счетом 7:6 в третьем решающем сете и когда ушла с корта мне мой тренер Евгения Александровна Манюкова сказала: Катя, ты могла за час проиграть 6:0, 6:0, результат был бы тот же самый! А так мы сидели четыре часа, умирали от жары и все равно проиграли.

— Долго восстанавливались после той игры?

— Долго, да. У меня сильно заболела горло, потому что я в течение матча очень часто протирала себя льдом. Так что я простыла.

— Если бы у вас была сейчас возможность вернуться в прошлое и пережить один из эпизодов своей спортивной карьеры, чтобы вы выбрали?

— Победу Олимпиаде. Потому что это была мечта детства, которая сбылась. Невероятные ощущения. А также победа над Сереной Уильямс на Australian Open. Приятно быть в числе тех, кто смог ее обыграть, особенно на турнире «Большого шлема» и на самом пике.

— За российский спорт, который оказался практически полностью изолирован, страшно?

— Не страшно, но неоднозначно. Не понимаешь, как действовать, что делать...

— Наших теннисистов не допустили до Уимблдона. Подобные прецеденты на турнирах «Большого шлема» будут ещё в будущем?

— Я надеюсь, что нет. Спорт все-таки должен быть вне политики. Англия — своеобразно поступила, но в итоге все равно русская девушка, Лена Рыбакина, выступающая за Казахстан. Так что Россию отстранять нельзя, ни в коем случае!

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Большой резонанс вызвала историю с каминг-аутом Касаткиной. Какой была ваша реакция?

— Никакой. У каждого свои желания и свое видение.

— Лучшая теннисистка и теннисист прямо сейчас.

— Наверное, Ига Швентек. А теннисист... Хочется сказать, Даня Медведев. Он — первая ракетка мира.

— Не так давно Шамиль Тарпищев отказался признавать Медведева великим теннисистом. Даниилу действительно рановато до этого статуса?

— Не знаю, лично я восхищаюсь Даней. Я его знала с самого детства, и когда я играла, то видела как он юниором тренируется, как он учится. Он помимо тенниса еще и очень умный парень. Возможно, я не ожидала такого быстрого подъема и таких крутых результатов, но тем приятнее, я очень за него рада.

— Мария Шарапова недавно родила сына. Вы ее поздравили? Когда в последний раз общались?

— Не поздравила. Мы общались в последний раз еще когда выступали на турнирах. Мне кажется, мы в последний раз с ней играли в Китае, я тогда проиграла в трех сетах, и наверно тогда это был последний раз, когда мы общались.

— Какой она человек в общении? Удалось ли кому-то из ваших коллег стать ей подругой?

— Сложно сказать, потому что она вообще мало с кем-то общается. Хоть мы и были в одной команде, играли Кубок Федерации, но она — закрытый человек. Она считает всех своими конкурентами и поэтому мало общается.

— Почему в женском теннисе почти не бывает дружбы, в отличие от мужского?

— Потому что женщины отличаются от мужчин. Эмоциональным фоном, гормонами, и поэтому у нас это все идет намного сложнее.

— Русские тренеры или иностранные?

— Для меня — русские. Не зря я с Евгенией Александровной Манюковой отработала 13 лет, всю профессиональную карьеру. А с детства до перехода в профессионалы, на протяжении 12 лет я в «Лужниках» тренировалась с сестрами Гранатуровыми. Так что вся моя теннисная жизнь прошла с нашими тренерами.

— С иностранным тренером вообще не работали?

— Рабтала. Я в какой-то момент взяла к себе в команду Томаса Хогстеда — великого тренера, который с Томми Хаасом и Шараповой работал, но мы четыре месяца всего сотрудничали. Мне было тяжело понять и принять другой менталитет.

Фото: Juergen Hasenkopf/ТАСС Теннисный турнир в Штутгарте: М. Шарапова и Е. Макарова

— А в чем отличия заключаются?

— Для меня, иностранный тренер очень много говорит. Они пытаются как-то все максимально разжевать, донести таким образом информацию. А для меня важно, чтобы было больше дела, чем болтовни. Мне хочется через удары, через повторения почувствовать то, чего от меня хочет тренер. А когда мы надолго останавливаемся, меня это выбивает из ритма. Мне всегда кажется, что от того, что мы болтаем, лучше я играть не стану. А русские тренеры как раз коротко и четко доносят информацию и дальше переходят к действиям.

— Если бы не теннис, то чем бы вы занимались?

— Наверно, какими-нибудь танцами. Мне до сих пор хочется научиться классно танцевать, я даже периодически хожу, занимаюсь современными танцы. Но да, я кроме тенниса больше ничем не занималась с детства, так что даже тяжело что-то придумать.

— Любимое место отдыха в России.

— Алтай. Я — фанатка Алтая, мы всегда туда летали в предсезонку (зимой), девять раз там были, для меня это невероятное место силы. И вот мы туда снова поедем в сентябре. Я жду этого с нетерпением, потому что ни разу не видела Алтай, когда он более менее зеленый и в совсем другой красоте!

— Любимое место отдыха за границей.

— Назову Мальдивы. Я долго оттягивала это путешествие, но в прошлом году удалось там побывать и очень понравилось.

— Любимое блюдо.

— Пожалуй, пицца. Очень часто ела на протяжении карьеры, мне повезло с генетикой. Могла есть много пиццы и оставаться худой и стройной.

— Кино или сериалы?

— Кино. Потому что сериалы вызывают чувство, что хочется еще и еще смотреть дальше, а я не люблю это состояние.

— Любимый фильм.

— Как ни странно, последнее что понравилось, это сериал! Документальный, про Майкла Джордана. А из фильмов — Малышка на миллион. Люблю спортивные фильмы.

— Книга, которая произвела сильнейшее впечатление.

— Граф Монте-Кристо. И еще одна — Алхимик.