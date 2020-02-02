https://static.news.ru/photo/23a79f7a-45bc-11ea-9c7a-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович Фото: Zhu Hongye/Keystone Press Agency/Global Look Press

Серб Новак Джокович в восьмой раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

В финале турнира он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Встреча длилась 4 часа 3 минуты.

Ранее София Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче она обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США, писал NEWS.ru.