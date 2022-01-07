Джокович сообщил, что переболел коронавирусом в декабре

Представитель сербского теннисиста Новака Джоковича сообщил, что спортсмен переболел коронавирусом ещё в декабре. По этой причине у теннисиста есть медотвод от прививки, сообщает агентство AFP. Также адвокаты Джоковича просят дать ему разрешение переехать из охраняемой гостиницы и начать тренироваться к Australian Open.

В судебных документах адвокаты указывают, что Джокович сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря. Следует отметить, что в тот же день сербский теннисист присутствовал на мероприятии, посвящённом выпуску марки в его честь, — сообщает агентство.

Ранее стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович был задержан в аэропорту австралийского Мельбурна, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии, из-за проблем с документами.

Позже выяснилось, что спортсмен не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19. Разбирательство длилось около восьми часов, после чего виза спортсмена была аннулирована, а самого его предупредили о необходимости покинуть страну.

Позже власти Австралии согласились отложить депортацию. Рассмотрение апелляции сербского спортсмена перенесено на понедельник, 10 января.

Пока на время разбирательства теннисист проживает в охраняемой гостинице для беженцев и не имеет права покидать ее территорию.