Джокович сообщил, что переболел коронавирусом в декабре
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:29, 08 января 2022
Новак ДжоковичФото: facebook.com/djokovicofficial
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Представитель сербского теннисиста Новака Джоковича сообщил, что спортсмен переболел коронавирусом ещё в декабре. По этой причине у теннисиста есть медотвод от прививки, сообщает агентство AFP. Также адвокаты Джоковича просят дать ему разрешение переехать из охраняемой гостиницы и начать тренироваться к Australian Open.
В судебных документах адвокаты указывают, что Джокович сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря. Следует отметить, что в тот же день сербский теннисист присутствовал на мероприятии, посвящённом выпуску марки в его честь, —сообщает агентство.
Ранее стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович был задержан в аэропорту австралийского Мельбурна, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии, из-за проблем с документами.
Позже выяснилось, что спортсмен не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19. Разбирательство длилось около восьми часов, после чего виза спортсмена была аннулирована, а самого его предупредили о необходимости покинуть страну.
Позже власти Австралии согласились отложить депортацию. Рассмотрение апелляции сербского спортсмена перенесено на понедельник, 10 января.
Пока на время разбирательства теннисист проживает в охраняемой гостинице для беженцев и не имеет права покидать ее территорию.