После победы в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) Новак Джокович поднялся на первую строчку в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
На его счету 9720 очков.
Испанец Рафаэль Надаль стал вторым с 9395 очками в активе. Тройку лидеров замкнул представитель Швейцарии Роджер Федерер (7130).
Российский теннисист Даниил Медведев уступил позицию австрийцу Доминику Тиме (7045). Его показатель составил 5960 очков.
Другой россиянин Андрей Рублёв стал 15-м (2174), Карен Хачанов — 1995.
Российский теннисист Андрей Рублёв опустился на три строчки в обновлённом рейтинге чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и стал пятым, ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен