https://static.news.ru/photo/29ada73a-4656-11ea-a83a-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

После победы в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) Новак Джокович поднялся на первую строчку в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

На его счету 9720 очков.

Испанец Рафаэль Надаль стал вторым с 9395 очками в активе. Тройку лидеров замкнул представитель Швейцарии Роджер Федерер (7130).

Российский теннисист Даниил Медведев уступил позицию австрийцу Доминику Тиме (7045). Его показатель составил 5960 очков.

Другой россиянин Андрей Рублёв стал 15-м (2174), Карен Хачанов — 1995.

Российский теннисист Андрей Рублёв опустился на три строчки в обновлённом рейтинге чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и стал пятым, ранее писал NEWS.ru.