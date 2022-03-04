Даниил Медведев убрал российский флаг из описания профиля в Instagram

Российский теннисист, первая ракетка мира Даниил Медведев убрал флаг РФ из описания профиля в Instagram. Ранее после фразы «профессиональный теннисист» у него в профиле стояло эмодзи с флагом страны, сейчас оно отсутствует. 24 февраля началась специальная военная операция, которую Россия проводит на территории Украины.
28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Россиянин набрал 8615 баллов, что позволило ему подняться на первую строчку рейтинга. На втором месте
Ранее сообщалось, что бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о чувствах, с которыми приехала в Европу. В своём Instagram она призналась, что впервые оказалась в Париже с «тяжёлым сердцем».