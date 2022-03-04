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Даниил Медведев убрал российский флаг из описания профиля в Instagram

12:29, 04 марта 2022
Даниил Медведев убрал российский флаг из описания профиля в Instagram Даниил Медведев Фото: vk.com/daniil__medvedev
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Российский теннисист, первая ракетка мира Даниил Медведев убрал флаг РФ из описания профиля в Instagram. Ранее после фразы «профессиональный теннисист» у него в профиле стояло эмодзи с флагом страны, сейчас оно отсутствует. 24 февраля началась специальная военная операция, которую Россия проводит на территории Украины.

28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Россиянин набрал 8615 баллов, что позволило ему подняться на первую строчку рейтинга. На втором месте остановился бывший лидер рейтинга сербский теннисист Новак Джокович. На его счету 8465 баллов. Третью строчку сохранил немец Александр Зверев. Он набрал 7515 баллов.

Ранее сообщалось, что бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о чувствах, с которыми приехала в Европу. В своём Instagram она призналась, что впервые оказалась в Париже с «тяжёлым сердцем».

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