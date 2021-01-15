Более 20 теннисистов не допустят до тренировок перед Australian Open

https://static.news.ru/photo/0738e84a-57da-11eb-9629-fa163e074e61_660.jpg Фото: AustralianOpen/facebook.com

В одном из чартерных рейсов, на котором летели в Мельбурн на Australian Open 24 теннисиста, оказались два человека с COVID-19. Коронавирус был выявлен у одного из членов экипажа, а также у пассажира, не являющегося игроком.

Как сообщили в пресс-службе турнира, теннисисты будут изолированы в своих гостиничных номерах на протяжении 14 дней. Они также не смогут проводить тренировки до тех пор, пока не пройдут медицинский осмотр.

Мы общаемся со всеми, кто был на этом рейсе, и особенно с игроками, условия пребывания которых теперь изменились, чтобы убедиться, что их потребности удовлетворяются в максимальном объеме и что они полностью оценивают ситуацию, — рассказал директор турнира Крэйг Тайли.

Среди изолированных спортсменов оказались двукратная победительница Australian Open белоруска Виктория Азаренко, американка Слоун Стивенс, японец Кэи Нисикори, американец Теннис Сандгрен, уругваец Пабло Куэвас и другие.

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Ранее двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер подтвердил, что будет участвовать в Открытом чемпионате Австралии. Летом спортсмен известил, что перенёс хирургическое вмешательство — ему сделали артроскопию коленного сустава. После этого он планировал вернуться в спорт в начале сезона 2021 года, писал NEWS.ru.